Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci | Anche scotch sul pene e plastilina per vincere
Mika Vermeulen conferma l’esistenza di frodi nel salto con gli sci, rivelando pratiche scorrette come l’uso di scotch e plastilina per migliorare le prestazioni. La sua testimonianza evidenzia una problematica diffusa all’interno di un ambiente caratterizzato da una cultura malata, dove alcuni atleti ricorrono a trucchi per ottenere vantaggi competitivi. Questa situazione solleva dubbi sulla correttezza delle competizioni e sulla tutela dell’integrità sportiva.
La testimonianza di Mika Vermeulen, alimenta ulteriormente lo scandalo dei trucchi utilizzati dagli atleti del salto con lo sci per guadagnare in aerodinamica e preziosi centimetri: "Non lo fanno tutti, ma si crea una cultura malata. In passato c'era ci si riempiva le mutande di plastilina. A me i più anziani dicevano prima dei controlli: appiccicati il pene alla coscia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nuovo, incredibile scandalo nel salto con gli sci: iniezioni di acido sul pene per volare più lontano
Leggi anche: Sci di fondo, Mika Vermeulen: “Russia esclusa? Non mi piace, la FIS applica due pesi e due misure”
Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci: “Anche scotch sul pene e plastilina per vincere” - La testimonianza di Mika Vermeulen, alimenta ulteriormente lo scandalo dei trucchi utilizzati dagli atleti del salto con lo sci per guadagnare in aerodinamica ... fanpage.it
Salto con gli sci – Mika Vermeulen attacca gli ex colleghi: “Gli atleti mettevano tonnellate di plastilina nelle mutande, questo è barare come il doping” facebook
Io le parole di Vermeulen le ho lette e non ci trovo nulla di strano anzi. Se voi ricordate una delle puntate di all-in lo stesso Marc ammise che pur di "danneggiare" Pedrosa sceglieva che pezzi che per lui andavano bene mentre per Daniel no. Ma è la normale x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.