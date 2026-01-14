Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci | Anche scotch sul pene e plastilina per vincere

Mika Vermeulen conferma l’esistenza di frodi nel salto con gli sci, rivelando pratiche scorrette come l’uso di scotch e plastilina per migliorare le prestazioni. La sua testimonianza evidenzia una problematica diffusa all’interno di un ambiente caratterizzato da una cultura malata, dove alcuni atleti ricorrono a trucchi per ottenere vantaggi competitivi. Questa situazione solleva dubbi sulla correttezza delle competizioni e sulla tutela dell’integrità sportiva.

La testimonianza di Mika Vermeulen, alimenta ulteriormente lo scandalo dei trucchi utilizzati dagli atleti del salto con lo sci per guadagnare in aerodinamica e preziosi centimetri: "Non lo fanno tutti, ma si crea una cultura malata. In passato c'era ci si riempiva le mutande di plastilina. A me i più anziani dicevano prima dei controlli: appiccicati il pene alla coscia". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

