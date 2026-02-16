L’Austria ha vinto la gara di salto con gli sci maschile a coppie a Predazzo, sorprendendo tutti con un salto decisivo negli ultimi secondi. La squadra austriaca ha sfruttato un’ottima performance finale per conquistare la medaglia d’oro, portando a casa un risultato che nessuno si aspettava. L’Italia si piazza tra i primi dieci, dimostrando una buona tenuta nonostante la gara difficile.

L’ Austria si sblocca in extremis e centra il bersaglio grosso nella gara maschile a coppie di salto con gli sci sul trampolino grande di Predazzo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver mancato l’appuntamento con il podio nei primi cinque eventi della rassegna a cinque cerchi, il movimento austriaco sfrutta l’ultima occasione utile e conquista una vittoria dall’enorme peso specifico con Jan Hoerl e Stephan Embacher. Per stilare la classifica finale sono stati presi in considerazione solamente quattro salti per ogni binomio, in seguito all’annullamento della terza serie (quando mancavano pochi salti alla conclusione della competizione) da parte della direzione gara per il peggioramento esponenziale delle condizioni meteo sotto forma di una vera e propria bufera di neve. 🔗 Leggi su Oasport.it

Salto con gli sci, l'Austria fa il colpaccio nella Super Team maschile alle Olimpiadi. Italia in top10

L’Austria conquista la vetta nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici, provocando una vera battaglia tra le altre nazioni.

Vassilyev ha aperto la seconda serie di salti con uno scarto di 124 metri, facendo salire la tensione tra gli spettatori.

