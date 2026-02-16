LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia prova ad accedere nella terza e decisiva serie!

Vassilyev ha aperto la seconda serie di salti con uno scarto di 124 metri, facendo salire la tensione tra gli spettatori. L’Italia cerca di entrare nella terza e decisiva fase della competizione olimpica di salto con gli sci, mentre i concorrenti si preparano a scattare uno dopo l’altro. La gara è in corso e l’atmosfera si fa sempre più intensa negli stadi di Pechino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:51 Vassilyev apre la seconda serie con un salto da 124 metri. INIZIATA LA SECONDA SERIE! 19:43 Seconda serie che inizierà alle ore 19:50. Ne resteranno solo 8! 19:40 Classifica dopo la prima serie: 1 – Austria (AUT) – 291.2 2 – Slovenia (SLO) – 280.9 (-10.3) 3 – Poland (POL) – 274.5 (-16.7) 4 – Germany (GER) – 273.3 (-17.9) 5 – Japan (JPN) – 272.3 (-18.9) 6 – Norway (NOR) – 267.9 (-23.3) 7 – Switzerland (SUI) – 267.5 (-23.7) 8 – Finland (FIN) – 258.9 (-32.3) 9 – Italy (ITA) – 255.8 (-35.4) 10 – United States of America (USA) – 255.5 (-35.7) 11 – Kazakhstan (KAZ) – 250.