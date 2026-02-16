Salerno traffico paralizzato anche oggi sul Viadotto Gatto | bloccati anche i pompieri

Il traffico sul Viadotto Gatto a Salerno si è bloccato di nuovo oggi a causa di un incidente che ha coinvolto anche i mezzi di emergenza. Per diverse ore, le auto sono rimaste ferme, creando lunghe code che si estendono per diversi chilometri. I pompieri sono rimasti bloccati nel traffico mentre cercavano di intervenire sulla scena. La situazione ha causato disagi a pendolari e residenti, che hanno dovuto affrontare una mattinata di caos sulla strada principale della città.

Il Viadotto Gatto a Salerno è ormai un punto critico della città di Salerno, teatro di traffico intenso ogni giorno, soprattutto nelle ore di punta. L'arteria collega il centro alla zona portuale ed è percorsa da auto, pendolari e numerosi mezzi pesanti diretti al porto, causando code frequenti e rallentamenti. Nonostante gli interventi di manutenzione straordinaria e i controlli sul traffico, i cittadini anche oggi segnalano disagi quotidiani e problemi di sicurezza, sottolineando come servano soluzioni strutturali più efficaci per alleggerire il flusso di veicoli e migliorare la mobilità urbana.