Frana in via Fra’ Generoso | detriti sul Viadotto Alfonso Gatto e traffico paralizzato

Da zon.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina una frana in via Fra’ Generoso ha bloccato il traffico sul Viadotto Alfonso Gatto. Automobilisti in difficoltà, auto ferme e code lunghe in entrambi i sensi di marcia. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i tecnici verificano i danni. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il disagio è stato notevole.

Mattinata complicata per gli automobilisti in città: uno smottamento in via Fra’ Generoso ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo il Viadotto Alfonso Gatto, con rallentamenti e blocchi in entrambi i sensi di marcia. Detriti sulla carreggiata e viabilità in difficoltà. La frana avrebbe interessato il costone che costeggia l’arteria, riversando sulla strada fango, pietre e materiale detritico. La presenza dei detriti ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre operative, mentre il traffico è andato rapidamente in tilt, soprattutto nelle ore di punta. Intervento di Vigili del Fuoco e tecnici. 🔗 Leggi su Zon.it

frana in via fra8217 generoso detriti sul viadotto alfonso gatto e traffico paralizzato

© Zon.it - Frana in via Fra’ Generoso: detriti sul Viadotto Alfonso Gatto e traffico paralizzato

Approfondimenti su FraGeneroso Frana

Frana in via Fra' Generoso, traffico in tilt: vigili del fuoco sul posto

Una frana si è verificata questa mattina in via Fra' Generoso a Salerno, creando caos sulla viabilità.

Traffico in tilt sul Viadotto Gatto, a Furore strada ancora chiusa. Gagliano: "E' sequestro di persona"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su FraGeneroso Frana

Argomenti discussi: Grossa frana a Calcinaia, auto rimane bloccata fra i detriti; Terni: frana a ridosso di un'abitazione. Cambia la viabilità fra strada Santa Giusta e via Monte Vettore; Frana sulla Pontebbana a Resiutta, strada riaperta a doppio senso di marcia; Frana di via Stornite. Comune al contrattacco: La lite è temeraria.

frana in via fraFrana in via Fra' Generoso, traffico in tilt: vigili del fuoco sul postoDisagi alla viabilità a Salerno a causa di una frana verificatasi in via Fra' Generoso. Il traffico risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia lungo il Viadotto Alfonso Gatto. salernotoday.it

frana in via fraMaltempo a Salerno, frana sul viadotto Gatto: traffico in tiltIl cedimento è avvenuto all’altezza dello svincolo con via Fra Generoso, dove una consistente porzione del costone roccioso che costeggia l’arteria ha improvvisamente ceduto ... infocilento.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.