Frana in via Fra’ Generoso | detriti sul Viadotto Alfonso Gatto e traffico paralizzato

Questa mattina una frana in via Fra’ Generoso ha bloccato il traffico sul Viadotto Alfonso Gatto. Automobilisti in difficoltà, auto ferme e code lunghe in entrambi i sensi di marcia. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i tecnici verificano i danni. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il disagio è stato notevole.

Mattinata complicata per gli automobilisti in città: uno smottamento in via Fra' Generoso ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo il Viadotto Alfonso Gatto, con rallentamenti e blocchi in entrambi i sensi di marcia. Detriti sulla carreggiata e viabilità in difficoltà. La frana avrebbe interessato il costone che costeggia l'arteria, riversando sulla strada fango, pietre e materiale detritico. La presenza dei detriti ha reso necessario l'intervento immediato delle squadre operative, mentre il traffico è andato rapidamente in tilt, soprattutto nelle ore di punta. Intervento di Vigili del Fuoco e tecnici.

