Salerno traffico paralizzato anche oggi sul Viadotto Gatto | i disagi

Oggi il traffico sul Viadotto Gatto a Salerno si è bloccato di nuovo, creando lunghe code e disagi ai pendolari. La causa principale sono lavori di manutenzione che si sono protratti più del previsto, rallentando il passaggio di auto e mezzi pubblici. Molti automobilisti si sono trovati in fila per ore, rendendo difficile raggiungere il centro città in tempo.

L'arteria collega il centro alla zona portuale ed è percorsa da auto, pendolari e numerosi mezzi pesanti diretti al porto, causando code frequenti e rallentamenti Il Viadotto Gatto a Salerno è ormai un punto critico della città di Salerno, teatro di traffico intenso ogni giorno, soprattutto nelle ore di punta. L'arteria collega il centro alla zona portuale ed è percorsa da auto, pendolari e numerosi mezzi pesanti diretti al porto, causando code frequenti e rallentamenti. Caos traffico a Salerno, vertice in Prefettura.

Questa mattina una frana in via Fra’ Generoso ha bloccato il traffico sul Viadotto Alfonso Gatto.

