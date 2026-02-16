Salerno la Finanza dona oltre 1.100 capi di abbigliamento in beneficenza

La Guardia di Finanza di Salerno ha deciso di donare più di 1.100 capi di abbigliamento alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Serre, per aiutare le persone in difficoltà durante l’inverno. La donazione nasce da un controllo di routine che ha portato alla scoperta di merce in eccesso presso un negozio locale. I capi, tra cui giacche e maglioni, verranno distribuiti a famiglie in difficoltà del territorio.

I capi derivano da un importante sequestro effettuato dalle Fiamme Gialle di Eboli nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti La Guardia di Finanza di Salerno ha realizzato un'importante iniziativa di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre, donando oltre 1.100 capi di abbigliamento, impiegati nell'ambito del progetto "Filo Rosso – Laboratorio di Cucito Sociale", disposto dalla Croce Rossa Italiana a livello centrale, che verrà presentato il 19 febbraio. Saranno previsti laboratori per insegnare il mestiere di sarta a donne fragili eo vittime di violenza che provvederanno a rimuovere i marchi contraffatti dagli indumenti prima di destinarli agli sportelli sociali della Croce Rossa per la devoluzione alle persone in stato di necessità.