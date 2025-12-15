Oltre 350 capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza donati all' Ordine Costantiniano
Il 9 dicembre, presso la Caserma Bruno Bolognesi di Ferrara, la Guardia di Finanza ha donato all'Ordine Costantiniano di San Giorgio oltre 350 capi di abbigliamento sequestrati per contraffazione. L'operazione ha portato alla confisca di articoli riportanti false griffes di noti brand, sottolineando l'impegno delle autorità nella lotta alla contraffazione.
