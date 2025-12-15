Oltre 350 capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza donati all' Ordine Costantiniano

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 dicembre, presso la Caserma Bruno Bolognesi di Ferrara, la Guardia di Finanza ha donato all'Ordine Costantiniano di San Giorgio oltre 350 capi di abbigliamento sequestrati per contraffazione. L'operazione ha portato alla confisca di articoli riportanti false griffes di noti brand, sottolineando l'impegno delle autorità nella lotta alla contraffazione.

oltre 350 capi di abbigliamento sequestrati dalla finanza donati all ordine costantiniano

© Ferraratoday.it - Oltre 350 capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza donati all'Ordine Costantiniano

Martedì 9 dicembre, presso la Caserma Bruno Bolognesi - sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara -, sono stati consegnati al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio circa 350 capi di abbigliamento riportanti false griffe di noti brand, sequestrati. Ferraratoday.it

RIMINI: Capi contraffatti, oltre 350 perquisizioni della Guardia di Finanza

Video RIMINI: Capi contraffatti, oltre 350 perquisizioni della Guardia di Finanza

Pula, sequestrati oltre 200 capi d’abbigliamento contraffatti: denunciato un commerciante - Oltre 200 capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati al mercato rionale di Pula dai finanzieri della Tenenza di Sarroch, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Comando Provinciale ... unionesarda.it

oltre 350 capi abbigliamentoAbbigliamento taroccato, 315 mila pezzi su un Tir turco - Repliche dei più celebri marchi, sequestrati dalle Fiamme Gialle e dall'Agenzia delle Dogane nel porto di Trieste: erano diretti in Polonia ... rainews.it