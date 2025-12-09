Natale la Dogana dona oltre novemila capi di abbigliamento a Sant' Egidio
L'Ufficio delle Dogane di Genova Direzione Territoriale Liguria ha consegnato alla Comunità di Sant'Egidio di Genova oltre novemila pezzi di capi d'abbigliamento costituti da felpe, t-shirt e polo in cotone per adulti e bambini per la successiva devoluzione alle persone bisognose, che si recano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Natale a Firenze 2025: oggi la tradizionale cerimonia di accensione degli alberi di Natale: ore 17:30 Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio ore 18 Piazza del Duomo ore 18:30 Piazza della Repubblica ore 19 Piazza San Firenze ore 19:30 Pia Vai su X
Natale, la Dogana dona oltre novemila capi di abbigliamento a Sant'Egidio - I capi saranno consegnati come regalo durante il pranzo di Natale anche ai detenuti della casa circondariale di Marassi. Riporta genovatoday.it
