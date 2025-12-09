Natale la Dogana dona oltre novemila capi di abbigliamento a Sant' Egidio

L'Ufficio delle Dogane di Genova Direzione Territoriale Liguria ha consegnato alla Comunità di Sant'Egidio di Genova oltre novemila pezzi di capi d'abbigliamento costituti da felpe, t-shirt e polo in cotone per adulti e bambini per la successiva devoluzione alle persone bisognose, che si recano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

