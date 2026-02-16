salerno bimba azzannata da pitbull

Una bambina è stata azzannata da un pitbull questa mattina nei giardini della villa comunale di Salerno, causando shock tra i presenti. I vigili urbani e gli agenti della polizia di Stato stanno raccogliendo prove e ascoltando testimoni per ricostruire l’accaduto. La piccola è stata portata in ospedale con ferite che sembrano superficiali, ma ancora da valutare. Sul luogo si sono subito radunate alcune persone che cercano di capire come sia stato possibile che il cane si sia scagliato contro la bambina.

A Ceccano, una bimba di due anni è stata azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull che era scappato dal giardino di un vicino, scatenando il panico tra i residenti.

Un’altra tragedia si è verificata a Ceccano, dove un pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di due anni, lasciandola ferita gravemente.

