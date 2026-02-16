È morto nella notte all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, il giovane operaio di 22 anni, L.P le sue iniziali, rimasto vittima di un drammatico incidente sul lavoro sabato mattina. Il ragazzo, figlio del titolare dell'impresa edile dove lavorava, non è sopravvissuto al grave trauma cranico riportato nel ribaltamento di un mezzo meccanico. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di sabato in via Madonna della Scala, a Casamassella. A dare l'allarme sono stati i colleghi che, al loro rientro in azienda, hanno trovato il giovane riverso a terra accanto a un elevatore rovesciato. Resta ancora da accertare se il 22enne sia stato sbalzato dal mezzo o se sia rimasto schiacciato dal peso dello stesso durante la manovra. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente sul lavoro: morto in ospedale l'operaio 22enne

Questa mattina, un operaio di 34 anni è caduto da circa quattro metri in un cantiere a Sant’Isidoro, marina di Nardò.

