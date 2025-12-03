Salento incidente sul lavoro | operaio 21enne grave

Quotidianodipuglia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in gravi condizioni un operaio di 21 anni per un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel Salento, a Guagnano. Il giovane stava lavorando su un escavatore in un campo fotovoltaico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salento incidente sul lavoro operaio 21enne grave

© Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente sul lavoro: operaio 21enne grave

Leggi anche questi approfondimenti

salento incidente lavoro operaioL’incidente sul lavoro in un’azienda edile - Sassari Grave incidente sul lavoro questa mattina, mercoledì 3 dicembre, a Sassari: un giovane operaio edile di 27 anni è rimasto ferito in modo serio dopo essere stato schiacciato da un muletto nel ... Da lanuovasardegna.it

salento incidente lavoro operaioTravolto da un muletto, operaio ferito a Sassari. E' grave - Un operaio edile di 27 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, schiacciato da un muletto, mentre lavorava nel deposito di un'impresa edile. Lo riporta rainews.it

salento incidente lavoro operaioSassari, operaio di 27 anni schiacciato da un muletto: è grave - È successo nel deposito di un'impresa edile in via Buddi Buddi, il giovane portato in codice rosso al Santissima Annunziata ... Come scrive msn.com

salento incidente lavoro operaioSchiacciato da un muletto, operaio ferito grave a Sassari - Un operaio edile di 27 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, schiacciato da un muletto, mentre lavorava nel deposito di un'impresa edile, a Sassari. Segnala ansa.it

Salento, incidente sul lavoro: operaio muore nel crollo di un solaio - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Si legge su quotidianodipuglia.it

Incidenti sul lavoro, crolla solaio in un cantiere: operaio muore in Salento. A Pomigliano D’Arco tre feriti in un’esplosione - Due incidenti sul lavoro in Italia: a Pomigliano d’Arco tre operai feriti in un’esplosione, nel Salento un operaio muore travolto da un crollo Tre operai sono rimasti feriti a seguito di un’esplosione ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Salento Incidente Lavoro Operaio