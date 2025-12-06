Generation trust la sfida dei giovani al cambiamento climatico

Presentato ufficialmente il 21 novembre alla Conferenza dell’Onu sui Cambiamenti Climatici di Belem, in Brasile, il lungometraggio “Generation Trust: a global climate story in the making”, realizzato dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) e dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), racconta le attività di cinque giovani provenienti da diversi Paesi per contrastare il cambiamento climatico. L’obiettivo è di rafforzare “la partecipazione dei giovani alla governance climatica”, un obiettivo il linea con il “Global Mutirao”, il documento finale sottoscritto dai Paesi che hanno partecipato alla COP30 di Belem. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Generation trust, la sfida dei giovani al cambiamento climatico

