Inter-Juve Beppe Sala | Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili ora fanno i censori

Le polemiche su Inter-Juve arrivano fino a palazzo Marino e anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, entra nella discussione sulle decisioni arbitrali di Federico La Penna. “ Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, come Chiellini e Del Piero, che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Bastoni ha sbagliato e lo sa perché è un ragazzo intelligente”. “Poco spirito olimpico a Milano? Lo dice chi vive a Roma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Clamoroso Codacons: chiesta la ripetizione di Inter Juve e il rimborso di tutte le scommesse Per l'Associazione per la difesa dei Consumatori l'espulsione di Kalulu avrebbe falsato l'esito del match La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook
L’arbitro La Penna minacciato di morte dopo Inter-Juve. Ora indaga la Procura di Roma x.com