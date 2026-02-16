Inter-Juve Beppe Sala | Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili ora fanno i censori

Beppe Sala ha commentato le polemiche nate dopo la partita tra Inter e Juventus, accusando Chiellini e Del Piero di aver fatto simulazioni esagerate. La sua dichiarazione arriva dopo aver visto alcuni filmati che mostrano le sue proteste sui falli contestati. Il sindaco di Milano ha aggiunto che ora i due ex calciatori si sono trasformati in censori delle decisioni arbitrali.

Le polemiche su Inter-Juve arrivano fino a palazzo Marino e anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, entra nella discussione sulle decisioni arbitrali di Federico La Penna. “ Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, come Chiellini e Del Piero, che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Bastoni ha sbagliato e lo sa perché è un ragazzo intelligente”. “Poco spirito olimpico a Milano? Lo dice chi vive a Roma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

