Casteltermini celebra Santa Lucia | sapori e tradizione per la sagra della cuccìa

A Casteltermini, la tradizione di Santa Lucia si rinnova con la decima edizione della Sagra della Cuccìa. L'evento, promosso dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune, si svolge in piazza Duomo, offrendo un'occasione per riscoprire sapori autentici e usanze antiche legate alla festa.

Giunge quest’anno alla decima edizione la sagra della cuccìa di Casteltermini in piazza Duomo, appuntamento dedicato alla tradizione di Santa Lucia e organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Un evento che unisce devozione, cultura gastronomica e animazione richiamando cittadini e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Oggi, 17 novembre, si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità. Il Comune di Casteltermini aderisce alla promossa dalla Società Italiana di Neonatologia ed illumina di viola la facciata del - facebook.com Vai su Facebook

Santa Lucia: perché si festeggia e come viverla con i bambini - In molte città italiane la tradizione le affida il compito di portare doni ai bambini, tra attese notturne, biscotti lasciati sul tavolo ... Scrive fanpage.it

Santa Lucia, 13 dicembre 2024/ Oggi si celebra la festa più sentita prima del Natale - Santa Lucia è Patrona degli oculisti e molte tradizioni sono legate a un giorno di festa molto sentito, in Italia e soprattutto nel nord Europa Ogni anno, il 13 dicembre, la Chiesa Cattolica celebra ... Riporta ilsussidiario.net

Filmato Santa Lucia Campofranco 2015

Video Filmato Santa Lucia Campofranco 2015 Video Filmato Santa Lucia Campofranco 2015