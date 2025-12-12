Casteltermini celebra Santa Lucia | sapori e tradizione per la sagra della cuccìa

A Casteltermini, la tradizione di Santa Lucia si rinnova con la decima edizione della Sagra della Cuccìa. L'evento, promosso dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune, si svolge in piazza Duomo, offrendo un'occasione per riscoprire sapori autentici e usanze antiche legate alla festa.

Giunge quest’anno alla decima edizione la sagra della cuccìa di Casteltermini in piazza Duomo, appuntamento dedicato alla tradizione di Santa Lucia e organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Un evento che unisce devozione, cultura gastronomica e animazione richiamando cittadini e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

