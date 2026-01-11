La Focara di via Incoronata accende Nardò | sapori musica e tradizione per la prima edizione

Il 16 gennaio, via Incoronata a Nardò ospiterà la prima edizione de “La Fòcara”, un evento che coinvolge la comunità attraverso musica, tradizioni e gastronomia. A partire dalle 20, la strada si trasformerà in un luogo di incontro, offrendo un’occasione per riscoprire le radici culturali locali in un’atmosfera conviviale e autentica. Un’occasione per vivere Nardò nel rispetto della sua storia e delle sue tradizioni.

NARDO' – Il prossimo 16 gennaio, a partire dalle 20, la via Incoronata a Nardò si accenderà di luci, suoni e calore con la prima edizione de "La Fòcara", un evento pensato per celebrare le tradizioni popolari, il buon cibo e la musica dal vivo, trasformando il cuore della città in un grande.

