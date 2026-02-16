Safer Internet Day 2026 il Luigi di Savoia in prima linea per una rete più sicura

L’Istituto Luigi di Savoia ha deciso di partecipare al Safer Internet Day 2026, una giornata dedicata alla sicurezza online, per sensibilizzare studenti e famiglie sui rischi di Internet. L’istituto ha organizzato incontri e attività pratiche per insegnare come proteggere i dati personali e riconoscere le truffe digitali. Quest’anno, l’evento coinvolge più di 100 paesi, con l’obiettivo di rendere la rete un luogo più sicuro per tutti.

Seguito in collegamento l'evento nazionale con 241mila studenti: l'istituto di Chieti è scuola polo per il progetto "Cuori connessi" e rafforza l'impegno per una libertà digitale consapevole L'Istituto di istruzione superiore Luigi di Savoia ha aderito al Safer Internet Day 2026, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete promossa dalla Commissione europea e celebrata in oltre 100 nazioni. Lo slogan dell'edizione 2026 è "Together for a better internet", insieme per un internet migliore. L'evento nazionale si è tenuto martedì 10 febbraio 2026 all'Auditorium Parco della Musica di Roma ed è stato seguito in collegamento da 241mila studenti di diversi istituti scolastici italiani.