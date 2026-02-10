Rete Safer Internet day 2026 | dipendenza digitale per 8 ragazzi su 10

Oggi si celebra il Safer Internet Day 2026, una giornata dedicata a mettere in guardia sui rischi di un uso eccessivo della rete. Secondo gli ultimi dati, otto ragazzi su dieci sono già dipendenti dai social e dalle piattaforme online. Molti giovani passano ore davanti allo schermo, spesso senza rendersene conto. Le scuole e le famiglie cercano di intervenire, ma il problema resta urgente. La giornata serve anche a ricordare l’importanza di usare internet in modo sicuro e consapevole.

Si celebra oggi il Safer Internet Day 2026, giornata dedicata alla sensibilizzazione sui rischi dell’uso improprio della rete, con particolare riferimento ai minori. In Italia le iniziative legate alla ricorrenza, indetta nel 2004 dalla Commissione europea, fanno capo al progetto “Generazioni connesse”, coordinato dal ministero dell’Istruzione e del merito. L’iniziativa dirige il Safe Internet center – parte del progetto Digital Europe e finanziato dalla Commissione Ue – la cui missione è fornire informazioni, consigli e supporto a giovani, insegnanti e genitori che hanno esperienze online e agevolare la segnalazione di materiale illegale presente sul web.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Safer Internet Day 2026 Safer Internet Day 2026, il CNDDU presenta “Costituzione Digitale”. Pesavento: “Sicurezza in rete essenziale per i diritti umani” Il Safer Internet Day 2026 si apre con una novità importante. Safer Internet Day 2026: il 10 febbraio evento in diretta. Al via il Mese della Sicurezza in Rete Martedì 10 febbraio, in tutto il mondo, si tiene il Safer Internet Day 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Safer Internet Day 2026 Argomenti discussi: Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismo; Safer Internet Day 2026: il 10 febbraio evento in diretta. Al via il Mese della Sicurezza in Rete; Safer Internet Day 2026: le regole per avvicinarsi in maniera più sicura all'AI e ai social; Safer Internet Day, focus su Intelligenza Artificiale. Safer Internet Day 2026, Deepfake e IA: nuove minacce on-line per i consumatoriIl Centro europeo consumatori Italia (Cec Italia), in occasione del Safer Internet Day, richiama l’attenzione sui rischi legati ai deepfake ed alle tecnologie di intelligenza artificiale nell’ambito d ... avionews.it Safer Internet Day 2026: come proteggere i ragazzi online nell'era dell'AIIl Safer Internet Day cade ogni anno il secondo martedì di febbraio: nato nel 2004 per sensibilizzare le persone sul tema della sicurezza online, vede la partecipazione di un numero sempre più ampio d ... hdblog.it Nel Safer Internet Day, l'allarme di Telefono Azzurro, Università Cattolica, Terre des Hommes e Wind: frequente la dipendenza da strumenti digitali https://buff.ly/S6Q1v03 - facebook.com facebook Safer Internet Day. Cyberbullismo in aumento tra gli adolescenti. Save the Children: IA usata dal 92,5% dei ragazzi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.