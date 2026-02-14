Bologna treni in ritardo oggi sull’alta velocità per i sabotaggi

Il treno ad alta velocità che collega Bologna a Napoli ha subito un ritardo di 70 minuti questa mattina, a causa di sabotaggi lungo i binari. Gli agenti stanno investigando su un tentativo di danneggiare le apparecchiature di segnalazione, che ha rallentato le operazioni e causato disagi ai passeggeri.

Sabotaggi all’Alta Velocità: Bologna e l’Italia Centrale Paralizzate, Indagini a Tutto Ritmo. Bologna e gran parte dell’alta velocità ferroviaria italiana sono state colpite oggi, 14 febbraio 2026, da una serie di sabotaggi che hanno causato ritardi fino a 90 minuti sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. L’azione ha paralizzato il traffico ferroviario, generando disagi a migliaia di passeggeri e sollevando interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture strategiche del Paese. Danni ai Cunicoli e Interruzione delle Linee. La giornata di criticità è iniziata con l’individuazione di danni ai cunicoli che ospitano i cavi di alimentazione e controllo del traffico ferroviario sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, tra le stazioni di Salone e Labico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi, a Bologna, i treni dell’alta velocità hanno subito ritardi fino a 90 minuti a causa di sabotaggi sui binari.

Da questa mattina, due atti criminali hanno provocato rallentamenti e ritardi sui treni ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

News - Bologna, sabotaggio all’Alta Velocità. Cavi tranciati e pista ‘contro i Giochi’… 7/2/2026

Argomenti discussi: Bologna, cavi tranciati e danni sull'alta velocità. L'ipotesi: atto dimostrativo contro i Giochi; Sabotaggio a Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: trovati due ordigni. Il sospetto dell’attacco alle Olimpiadi, Salvini: Un attentato, qualcuno vuole male all’Italia; Ritardo treni e presunti attentati: cosa sappiamo di quanto accaduto a Bologna e Pesaro; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato.

