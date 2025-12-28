Firenze bloccata l’Alta velocità | una persona investita sui binari ritardi fino a 100 minuti

A Firenze, alle 18:35, la linea dell’Alta velocità è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente ferroviario, con una persona investita sui binari vicino alla stazione di Rifredi. L’interruzione ha causato ritardi fino a 100 minuti, influendo sulla circolazione dei treni ad alta velocità. La situazione è ancora in fase di gestione, mentre le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto.

