Firenze bloccata l’Alta velocità | una persona investita sui binari ritardi fino a 100 minuti
A Firenze, alle 18:35, la linea dell’Alta velocità è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente ferroviario, con una persona investita sui binari vicino alla stazione di Rifredi. L’interruzione ha causato ritardi fino a 100 minuti, influendo sulla circolazione dei treni ad alta velocità. La situazione è ancora in fase di gestione, mentre le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto.
Sono le 18.35 quando la linea dell’Alta velocità a Firenze viene bloccata. La causa è purtroppo tra le peggiori che si possano immaginare: l’investimento di una persona sui binari nei pressi della stazione di Rifredi. La circolazione ferroviaria ha ripreso la sua attività quasi un’ora dopo dallo stop, intorno alle 19.25. Nonostante le informazioni ancora . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
