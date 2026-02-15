piantedosi convoca il comitato sicurezza con i vertici di fs dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato un incontro con i responsabili di Ferrovie dello Stato dopo che alcune linee ferroviarie sono state sabotaggiate nelle ultime settimane. La riunione si terrà lunedì 16 febbraio al Viminale alle 17:30, per discutere delle azioni da mettere in campo.

ROMA – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto), ha convocato un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà al Viminale nella giornata di lunedì 16 febbraio a partire dalle ore 17:30. Oltre ai vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, alla riunione parteciperanno anche i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato. La convocazione, stando a quanto si apprende, fa seguito ai nuovi sabotaggi sulle linee ferroviarie avvenuti ieri. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari.

La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie avvenuti sabato mattina, proprio mentre iniziavano le gare delle Olimpiadi.

