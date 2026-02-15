Piantedosi convoca il Comitato sicurezza con i vertici di Fs dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie
ROMA – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto), ha convocato un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà al Viminale nella giornata di lunedì 16 febbraio a partire dalle ore 17:30. Oltre ai vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, alla riunione parteciperanno anche i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato. La convocazione, stando a quanto si apprende, fa seguito ai nuovi sabotaggi sulle linee ferroviarie avvenuti ieri. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Sabotaggi alle linee ferroviarie durante le Olimpiadi: aperta un’inchiesta per terrorismo
La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie avvenuti sabato mattina, proprio mentre iniziavano le gare delle Olimpiadi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
