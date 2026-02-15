Caso sabotaggi Piantedosi convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza Lunedì vertice al Viminale

Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari. La riunione si svolgerà lunedì al Viminale, con l’obiettivo di analizzare le azioni da mettere in campo per ripristinare la normalità. Nei giorni scorsi, i sabotatori hanno danneggiato le linee ferroviarie, lasciando molte stazioni senza servizio per ore.

Il giorno dopo i sabotaggi che hanno comportato ritardi monstre, cancellazioni di treni e disagi per i passeggeri, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato un Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà lunedì pomeriggio al Viminale. Oltre ai vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, prenderanno parte alla riunione anche i dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, a testimonianza dell’urgenza con cui le autorità intendono affrontare la situazione. Un clima di crescente allarme segna la situazione sulla rete ferroviaria italiana, dove ieri sono stati registrati nuovi atti di sabotaggio che hanno paralizzato il traffico su due delle principali linee dell ‘Alta Velocità, Roma-Napoli e Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

