Caso sabotaggi Piantedosi convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza Lunedì vertice al Viminale
Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari. La riunione si svolgerà lunedì al Viminale, con l’obiettivo di analizzare le azioni da mettere in campo per ripristinare la normalità. Nei giorni scorsi, i sabotatori hanno danneggiato le linee ferroviarie, lasciando molte stazioni senza servizio per ore.
Il giorno dopo i sabotaggi che hanno comportato ritardi monstre, cancellazioni di treni e disagi per i passeggeri, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato un Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà lunedì pomeriggio al Viminale. Oltre ai vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, prenderanno parte alla riunione anche i dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, a testimonianza dell’urgenza con cui le autorità intendono affrontare la situazione. Un clima di crescente allarme segna la situazione sulla rete ferroviaria italiana, dove ieri sono stati registrati nuovi atti di sabotaggio che hanno paralizzato il traffico su due delle principali linee dell ‘Alta Velocità, Roma-Napoli e Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Pomigliano: il Prefetto convoca in Municipio il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
Il Prefetto di Napoli ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Pomigliano d’Arco, in seguito al tentato furto con esplosione avvenuto in un istituto bancario di via Passariello.
Movida, ordine e sicurezza pubblica: prefetto convoca un comitato in Comune
Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha convocato un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, previsto per domani al Comune.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
