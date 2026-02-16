La difesa russa ha abbattuto 345 droni ucraini in un solo giorno, perché ha risposto a un attacco coordinato, e ha conquistato due villaggi nelle ultime ore. Un dettaglio concreto è che le forze russe hanno rafforzato le proprie posizioni nelle aree colpite, aumentando la presenza militare.

MOSCOW, Feb 16 (Reuters) - Russia’s defence ministry said on Monday that it had downed 345 Ukrainian drones in the past 24 hours and taken control of two settlements, state media reported. The state RIA news agency said Russian forces had taken control of the settlements of Pokrovka and Minkivka in eastern Ukraine. L’agenzia di stampa statale RIA ha detto che le forze russe hanno preso il controllo degli insediamenti di Pokrovka e Minkivka nell’Ucraina orientale. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente i rapporti sul campo di battaglia. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Russia says it downed 345 Ukrainian drones in 24 hours, took two villages

La Russia ha annunciato che droni ucraini hanno colpito case e fabbriche nella regione di Volgograd, nel sud, causando feriti tra i civili e danni alle strutture industriali.

Nella notte, le forze russe hanno condotto un attacco con droni e missili contro Kyiv, causando interruzioni nelle forniture di energia e acqua.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.