Russia says Ukrainian drones hit houses enterprises in Volgograd
La Russia ha annunciato che droni ucraini hanno colpito case e fabbriche nella regione di Volgograd, nel sud, causando feriti tra i civili e danni alle strutture industriali.
Feb 13 (Reuters) - Ukrainian drones hit residential houses and industrial facilities in the southern Russian region of Volgograd, injuring several people, the regional governor said on Friday. Ukraine and Russia have intensified drone and missile strikes as U.S.-brokered peace talks have failed to yield tangible results. The Volgograd region governor, Andrei Bocharov, said on the Telegram messaging app that several private houses and cars were damaged in Volgograd and adjacent districts, and three people were rushed to hospital. He also said drones hit some industrial enterprises in the city and the region, without providing details. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Russia launched 400 drones, 40 missiles to hit Ukraine’s energy sector, Zelenskiy says
La Russia ha lanciato oltre 400 droni e circa 40 missili contro l’Ucraina, colpendo principalmente il settore energetico.
Kurdish forces say Turkish drones hit Syria’s Hasaka city; Turkey denies it
Le forze curde siriane hanno dichiarato che droni turchi hanno colpito la città di Hasaka, nel nord-est della Siria.
Contenuti correlati
Video shows Ukrainian drone strike on Russian oil refinery
Argomenti discussi: Ukraine: 4 killed in Russian raid in Dnipro. From London £500m for air defence; La Russia conquista città chiave in Ucraina. Cambiati i rapporti di forza; Russia arrests bomber of Alekseyev's general. Ukraine, fireman dies; Zelensky: Putin wants truce over budget problems. US ultimatum to Ukraine and Russia for peace by June.
Russia says Ukrainian drones hit houses, enterprises in VolgogradUkrainian drones hit residential houses and industrial facilities in the southern Russian region of Volgograd, injuring several people, the regional governor said on Friday. reuters.com
Ukrainian drone strike causes fire at refinery in Russia's Komi region, governor saysMOSCOW, Feb 12 (Reuters) - A Ukrainian drone attack has caused a fire at an oil refinery owned by Lukoil near Ukhta in Russia's northwestern Komi Republic, the head of the region, Rostislav Goldshtein ... msn.com
IL MAGO DEL CREMLINO - LE ORIGINI DI PUTIN Russia, primi anni ‘90. L’URSS è crollata. Nel caos di un Paese in ricostruzione, Vadim Baranov, un giovane uomo dall’intelligenza brillante, si sta facendo strada. Ex artista d’avanguardia nonché produtt - facebook.com facebook
Il caso WhatsApp–MAX della Russia è un laboratorio di come i governi possono usare infrastrutture digitali e super-app per controllare informazione, comportamenti e dissenso politico dei cittadini. #digitalrights x.com