Il presidente Mattarella ha lanciato un forte avvertimento sulla minaccia rappresentata dalla Russia, evidenziando i tentativi di ridefinire i confini europei con la forza. La diplomazia si conferma strategica per l’Italia, sia per tutelare la propria posizione che per rafforzare l’unità europea e globale in un contesto di crescente tensione internazionale.

© Ildifforme.it - Mattarella lancia l’allarme: “La Russia vuole ridefinire con la forza i confini dell’Europa”

"La diplomazia, per la proiezione esterna dell'Italia, per la sua posizione nell'Europa integrata e nel mondo, e non solo, è decisiva. Lo è perché il nostro Paese ha sempre saputo gestire in modo efficace il soft power di cui è portatore", ha spiegato il Presidente della Repubblica. Ildifforme.it

Mattarella: “I diritti umani sono inviolabili, fondamento di pace e civiltà” Il Presidente della Repubblica richiama l’eredità della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e denuncia i rischi di arretramento - https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/10/mattarella-i-d - facebook.com facebook

Milano-Cortina 2026, Mattarella accende braciere con Fiamma Olimpica, inizio giochi 6 febbraio, presidente: "Rinnovo tregua sportiva" - VIDEO x.com