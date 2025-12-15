Mattarella lancia l’allarme | La Russia vuole ridefinire con la forza i confini dell’Europa

Il presidente Mattarella ha lanciato un forte avvertimento sulla minaccia rappresentata dalla Russia, evidenziando i tentativi di ridefinire i confini europei con la forza. La diplomazia si conferma strategica per l’Italia, sia per tutelare la propria posizione che per rafforzare l’unità europea e globale in un contesto di crescente tensione internazionale.

"La diplomazia, per la proiezione esterna dell'Italia, per la sua posizione nell'Europa integrata e nel mondo, e non solo, è decisiva. Lo è perché il nostro Paese ha sempre saputo gestire in modo efficace il soft power di cui è portatore", ha spiegato il Presidente della Repubblica. Ildifforme.it