Rush finale del Carnevale gli ultimi due giorni di festeggiamenti diffusi

Domenica, in piazza San Marco, si è svolta la premiazione della “Maschera più Bella” del Carnevale di Venezia, attirando centinaia di spettatori e suscitando applausi. La manifestazione ha concluso due settimane di festeggiamenti, con molti partecipanti che hanno sfoggiato costumi elaborati e colorati. La premiazione ha rappresentato il punto più atteso di un evento che ha animato il cuore della città, portando in piazza un'atmosfera di allegria e tradizione.

Ieri la premiazione della maschera più bella in Piazza San Marco. In serata l'elezione della Maria, che martedì si presenterà al pubblico Applausi e centinaia di scatti hanno accompagnato domenica in Piazza San Marco la premiazione della “Maschera più Bella” del Carnevale di Venezia, momento clou delle esibizioni in costume nel salotto lagunare. A vincere il primo premio “La corte dell’Elefante bianco”, un gruppo internazionale di 7 persone provenienti da vari Stati, tra cui Inghilterra, Germania e Francia, ma anche dall’Asia per portare un messaggio di condivisione e di interculturalità senza barriere.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

