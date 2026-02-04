Carnevale 2026 al via i festeggiamenti a Villadossola | tutti gli appuntamenti

Questa sera a Villadossola inizia il Carnevale 2026 con il primo evento in programma alle 21. Al teatro La Fabbrica va in scena una satira irriverente, in occasione del 46° matrimonio incivile di Arlori e Zecra. La città si prepara a una serie di appuntamenti che dureranno tutto il periodo di festa.

Approfondimenti su Villadossola Festeggiamenti

Con l’inizio ufficiale previsto per sabato 7 febbraio alle 12, il Carnevale Domese torna a riempire le strade di festa.

Questa mattina Montevarchi si prepara a celebrare il Carnevale dei Ragazzi, arrivato alla sua 71esima edizione.

-7 al Carnevale di Viareggio 2026 #carnevalediviareggio #2026

Ultime notizie su Villadossola Festeggiamenti

Gricignano, Carnevale 2026: al via domenica 1 febbraio, sfilata di carri e festa in piazzaGricignano (Caserta) - Il conto alla rovescia è finito: domenica 1 febbraio Gricignano di Aversa apre ufficialmente le porte al Carnevale Gricignanese 2026, ... pupia.tv

Al via il Carnevale della Grecìa Salentina e MartignaneseCon il Carnevale dei Piccoli del 1 febbraio 2026 è partito ufficialmente a Martignano il Carnevale della Grecìa Salentina e Martignanese giunto, nel 2026, alla sua 46esima edizione, a dimostrazione ... ilikepuglia.it

Iniziano Giovedì 5 Febbraio i festeggiamenti per il Carnevale Larianese Anche quest’anno anche se in modo ridotto si svolgeranno i festeggiamenti del Carnevale Larianese, con in programma sfilati di carri, gruppi mascherati e balli in piazza. Giovedì 5 Febbr facebook