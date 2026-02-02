Centro Tecnico BM beffa finale a Cecina | gara alla pari decidono gli ultimi due minuti

La partita tra Cecina e Centro Tecnico BM di Arezzo si chiude con un finale amaro per gli ospiti. La gara è stata intensa e combattuta fino all’ultimo, ma gli ultimi due minuti hanno deciso la sfida. Gli aretini hanno sprecato troppo e hanno lasciato la vittoria ai padroni di casa, che hanno sfruttato al meglio le occasioni decisive. Un’altra trasferta negativa per il Centro Tecnico BM, che si allontana dai risultati sperati.

Altro finale amaro in trasferta per il Centro Tecnico BM Arezzo, che a Cecina gioca una partita vera, intensa e combattuta, ma paga caro un finale poco lucido. Il 72-60 conclusivo a favore della Verodol Tuscopharm non racconta fino in fondo l'andamento di una gara rimasta in equilibrio per oltre trentotto minuti. L'avvio sorride ai padroni di casa: dopo il primo canestro amaranto firmato Cazzanti, Cecina piazza un parziale di 12-0 sfruttando alcune palle perse di troppo degli aretini e chiude il primo quarto avanti 21-13. Nel secondo periodo però il Centro Tecnico BM cresce, alza l'intensità e rimonta punto su punto fino all'aggancio sul 27-27, con Vagnuzzi preciso dalla lunetta.

