Rubio in visita da Orban prima del voto

Il senatore Marco Rubio è arrivato in Ungheria per incontrare il premier Viktor Orban, poche settimane prima delle elezioni cruciali in cui il leader nazionalista rischia di perdere terreno. Rubio ha visitato Budapest per discutere di questioni politiche e di sicurezza, mentre Orban si prepara a presentare la sua campagna elettorale. La visita si svolge in un momento in cui il governo ungherese cerca di rafforzare i legami con gli Stati Uniti.

4.11 Il Segretario di Stato Usa,Rubio è arrivato in Ungheria per colloqui con il Primo Ministro Viktor Orban, in vista delle elezioni in cui il leader nazionalista affronta una sfida significativa da parte dell'opposizione. La visita di Rubio rappresenta la fase finale di un viaggio turbolento in Europa che lo ha visto anche intervenire alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco e visitare un altro alleato di destra, il premier slovacco Robert Fico. La visita di Rubio è un forte endorsement di Trump per la sua rielezione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il commento di Viktor Orbán evidenzia le conseguenze di una possibile decisione a Bruxelles riguardo all'Ucraina e al sostegno all'asset russi.

