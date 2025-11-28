Orban in visita da Putin | focus su sull’energia Mentre l’Anti-Corruzione ucraina indaga sul braccio destro di Zelensky

Nella tarda mattinata di venerdì il Primo ministro ungherese Viktor Orban ha incontrato presso il Cremlino il Presidente russo Vladimir Putin. Con quasi certa ira delle varie von der Leyen e Kaja Kallas. Uno dei motivi principali per la visita del leader ungherese è di dare seguito all’esenzione dalle sanzioni petrolifere ottenuta da Donald Trump lo scorso 7 novembre. L’obiettivo «è assicurarmi che l’approvvigionamento energetico dell’Ungheria sia sicuro per l’inverno e per il prossimo anno a un prezzo accessibile », come detto dallo stesso Orban. Nei saluti iniziali il Presidente russo ha ringraziato l’Ungheria per la sua «posizione equilibrata sul dossier ucraino», aggiungendo in seguito di avere «ottime prospettive di cooperazione» nel settore energetico. 🔗 Leggi su Panorama.it

