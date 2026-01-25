Maria Luisa Rossi Hawkins analizza le recenti dichiarazioni di Donald Trump a Davos, evidenziando come il suo ritorno abbia suscitato riflessioni sul ruolo degli Stati Uniti nel contesto internazionale. Pur mantenendo alcune posizioni condivise con Obama e Biden, Trump si distingue per un approccio più diretto e deciso, influenzando il dialogo sulle relazioni con l’Europa e la Cina. Un approfondimento che invita a osservare attentamente gli sviluppi geopolitici in atto.

Donald Trump torna a Davos e lo fa come solo lui sa fare: spiazzando, accelerando, forzando i tempi. Il suo discorso al Forum economico mondiale ha riacceso il dibattito sul ruolo degli Stati Uniti nel nuovo ordine globale, sul rapporto con l’Europa e sulla strategia americana verso la Cina. Ne parliamo con Maria Luisa Rossi Hawkins, giornalista italiana, corrispondente dalla Casa Bianca per Mediaset e membro del Foreign press pool presidenziale. Trump a Davos è stato dirompente. Lei come lo ha trovato? Leggi anche «In Iran non c'è più nulla da perdere. Pahlavi è un simbolo, ma c'è chi nega la realtà per motivi ideologici». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

«Da Trump non si torna indietro. Ma sull'Ue dice le stesse cose di Obama e Biden». Parla Maria Luisa Rossi Hawkins

