Incendio Hong Kong le comunicazioni con le persone intrappolate | Ha provato a uscire ma poi non ha più parlato

Il bilancio delle vittime dell’enorme incendio divampato in un complesso residenziale a Hong Kong il 26 novembre è salito a 55, mentre i vigili del fuoco continuano a lottare contro le fiamme, in quello che è uno degli incidenti più mortali nella storia moderna della città. Moltissimi residenti sono rimasti intrappolati negli edifici, senza possibilità di uscire, in attesa che il rogo si spenga del tutto. I dispersi sono oltre 60. Nelle immagini le persone che cercano i loro parenti, disperate. E la testimonianza di un uomo che era in contatto con una donna all’interno di uno dei grattacieli. La donna, racconta, a un certo punto ha smesso di rispondere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio Hong Kong, le comunicazioni con le persone intrappolate: "Ha provato a uscire ma poi non ha più parlato"

News recenti che potrebbero piacerti

Il Fatto Quotidiano. . E’ salito ancora il bilancio del violento incendio che ha devastato a Hong Kong sette delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po. Il rogo ha causato finora un totale di 55 vittime, di cui 4 dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. E’ l’ul - facebook.com Vai su Facebook

Hong Kong, incendio devastante: perché è uno dei peggiori di sempre e come il bambù ha accelerato il rogo tg.la7.it/esteri/hong-ko… Vai su X

Incendio Hong Kong, le comunicazioni con le persone intrappolate: "Ha provato a uscire ma poi non ha più parlato" - (LaPresse) Il bilancio delle vittime dell'enorme incendio divampato in un complesso residenziale a Hong Kong il 26 novembre è salito a 55, mentre ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Hong Kong, sale a 55 il bilancio dei morti del maxi incendio ai tre grattacieli: si cercano i sopravvissuti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... ilgazzettino.it scrive

Incendio grattacieli Hong Kong, impalcature in bambù e allarmi in tilt: cosa sappiamo sul rogo - Un vasto incendio ha devastato diversi grattacieli del complesso residenziale Wang Fuk Court, a Hong Kong, provocando almeno 13 morti e 15 feriti. Riporta ilmattino.it