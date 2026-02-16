Rubio corteggia i sovranisti Petroni Limes | Gli Stati Uniti contrastano la nostra iper-regolamentazione
Il senatore Rubio ha incontrato i rappresentanti dei sovranisti per rafforzare il suo sostegno, in un momento in cui gli Stati Uniti cercano di frenare le normative europee troppo restrittive. Petroni di Limes spiega che gli Stati Uniti mirano a contrastare le regole eccessive dell’Europa, per favorire accordi più flessibili tra le nazioni. La cultura Maga, invece, si impegna a smantellare l’ordine liberale internazionale, puntando a ridurre l’influenza dell’Unione europea e a favorire relazioni dirette tra paesi senza troppi vincoli.
Roma, 16 febbraio 2026 – La cultura Maga punta a scardinare l’ordine liberale internazionale e a ridurre il peso dell’Unione europea, privilegiando rapporti bilaterali e deregolamentazione. Federico Petroni, coordinatore Usa di Limes della scuola della rivista di geopolitica, spiega come vadano collocate le ultime prese di posizione di Italia e Germania e come gli Usa stiano cercando di riposizionarsi per quanto riguarda i rapporti con il Vecchio Continente. Petroni, come definirebbe la cultura Maga e quali aspetti sono più in contrasto con l’Unione europea? «La cultura Maga nasce come una rivolta contro il liberalismo e contro l’ordine liberale internazionale, ritenuto responsabile di aver indebolito la potenza americana e rafforzato i rivali, in particolare la Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
“Gli Stati Uniti vogliono compare la Groenlandia, non invaderla”: i piani di Marco Rubio secondo il Wall Street Journal
Secondo il Wall Street Journal, il senatore Marco Rubio ha illustrato ai legislatori statunitensi che gli Stati Uniti puntano a comprare la Groenlandia, piuttosto che invaderla.
Rubio:Ue non vassallo degli Stati Uniti
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha dichiarato a Bratislava che gli Stati Uniti non vogliono controllare l’Europa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il giallo che sta scuotendo gli Stati Uniti: Fbi mobilitata, ecco cosa sappiamo del caso della mamma della famosa conduttrice sparita nel nulla da giorni facebook
Negli Stati Uniti è in corso un processo che potrebbe riscrivere le regole del rapporto tra piattaforme social media e minori. È il caso KGM contro Meta e YouTube, il primo di oltre 1.500 cause simili ad arrivare davanti a una giuria. KGM è una ventenne californi x.com