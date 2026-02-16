Rubio corteggia i sovranisti Petroni Limes | Gli Stati Uniti contrastano la nostra iper-regolamentazione

Il senatore Rubio ha incontrato i rappresentanti dei sovranisti per rafforzare il suo sostegno, in un momento in cui gli Stati Uniti cercano di frenare le normative europee troppo restrittive. Petroni di Limes spiega che gli Stati Uniti mirano a contrastare le regole eccessive dell’Europa, per favorire accordi più flessibili tra le nazioni. La cultura Maga, invece, si impegna a smantellare l’ordine liberale internazionale, puntando a ridurre l’influenza dell’Unione europea e a favorire relazioni dirette tra paesi senza troppi vincoli.

Roma, 16 febbraio 2026 – La cultura Maga punta a scardinare l’ordine liberale internazionale e a ridurre il peso dell’Unione europea, privilegiando rapporti bilaterali e deregolamentazione. Federico Petroni, coordinatore Usa di Limes della scuola della rivista di geopolitica, spiega come vadano collocate le ultime prese di posizione di Italia e Germania e come gli Usa stiano cercando di riposizionarsi per quanto riguarda i rapporti con il Vecchio Continente. Petroni, come definirebbe la cultura Maga e quali aspetti sono più in contrasto con l’Unione europea? «La cultura Maga nasce come una rivolta contro il liberalismo e contro l’ordine liberale internazionale, ritenuto responsabile di aver indebolito la potenza americana e rafforzato i rivali, in particolare la Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Secondo il Wall Street Journal, il senatore Marco Rubio ha illustrato ai legislatori statunitensi che gli Stati Uniti puntano a comprare la Groenlandia, piuttosto che invaderla.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha dichiarato a Bratislava che gli Stati Uniti non vogliono controllare l’Europa.

