Gli Stati Uniti vogliono compare la Groenlandia non invaderla | i piani di Marco Rubio secondo il Wall Street Journal

Secondo il Wall Street Journal, il senatore Marco Rubio ha illustrato ai legislatori statunitensi che gli Stati Uniti puntano a comprare la Groenlandia, piuttosto che invaderla. Questo intervento si inserisce nel contesto di un briefing sulle strategie future dell’amministrazione americana, che include anche le operazioni in Venezuela e le relazioni internazionali. La notizia evidenzia un possibile cambiamento nelle politiche estere degli Stati Uniti riguardo a questa regione.

Ne ha parlato con i legislatori, durante un briefing di alti funzionari dell’amministrazione alla leadership del Congresso sull’operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sui piani dell’amministrazione per il futuro del Paese. Tra questi, l’intenzione, tornata in primo piano negli ultimi giorni dopo la pubblicazione del post della moglie di uno dei più stretti collaboratori di Trump, di appropriarsi della Groenlandia: ma quello che vogliono gli Stati Uniti non è invaderla, bensì comprarla. A dichiararlo è stato il segretario di Stato Marco Rubio, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita persone a conoscenza delle discussioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

