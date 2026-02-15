Rubio | Ue non vassallo degli Stati Uniti
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha dichiarato a Bratislava che gli Stati Uniti non vogliono controllare l’Europa. Rubio ha commentato la fine della cosiddetta “dipendenza europea” dagli Stati Uniti, sottolineando che gli Stati Uniti non chiedono all’Europa di essere un loro sottomesso. Durante la visita, ha anche affermato che gli Stati Uniti apprezzano la volontà europea di rafforzare la propria autonomia. Un esempio concreto è il recente accordo tra alcuni paesi europei e fornitori di energia alternativi, che rafforza la loro indipendenza.
