Rubio | Ue non vassallo degli Stati Uniti

18.20 L'amministrazione Trump accoglie con favore l'eliminazione della "dipendenza europea" dagli Stati Uniti: a dirlo il segretario di Stato Usa Rubio durante una visita a Bratislava, dicendo che "Non stiamo chiedendo all'Europa di essere un vassallo degli Usa. "Vogliamo essere vostri partner.Vogliamo lavorare con l'Europa.Vogliamo lavorare con i nostri alleati", ha detto Rubio, nella capitale slovacca dopo aver partecipato alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

