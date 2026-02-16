Rubava i bancomat in centro all’arrivo degli agenti si taglia con una bottiglia

Il 11 febbraio, un uomo marocchino ha tentato di rubare un bancomat nel centro di città, ma quando è stato scoperto, si è ferito con una bottiglia. La polizia locale è arrivata subito, trovandolo mentre cercava di scappare. L’uomo si è tagliato alle mani nel tentativo di disfarsi della bottiglia e di nascondersi. Durante l’intervento, gli agenti hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Lo scorso 11 febbraio, gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via San Luca per sedare una violenta lite tra due uomini nordafricani, uno di origine marocchina e uno senegalese. L'intervento degli agenti ha innescato una serie di indagini con le quali si è risalito alla presunta attività criminale del cittadino marocchino classe 2002. Tramite i sistemi di video sorveglianza della zona, l'uomo è stato visto utilizzare carte di credito rubate presso diversi esercizi commerciali. Proprio le segnalazioni dei commercianti hanno permesso di risalire a un furto, commesso sempre nella zona di via San Luca, all'interno di un negozio gestito da un cittadino senegalese. Il cittadino marocchino è invece stato trasportato in codice rosso all'ospedale dove è stato sottoposto d'urgenza a intervento chirurgico per le ferite auto inflitte. È stato poi deferito per furto.