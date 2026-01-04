Como rissa in centro nei giardinetti dello spaccio | un uomo si ferisce da solo al petto

Sabato 3 gennaio a Como, una pattuglia della polizia è intervenuta nei giardini di via Sant’Elia, luogo noto per lo spaccio, a seguito di una segnalazione di lite. Durante l’intervento, un uomo si è ferito accidentalmente al petto. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Mattinata movimentata sabato 3 gennaio a Como. Intorno alle 10, una pattuglia della polizia, in servizio di controllo del territorio, è intervenuta ai giardini pubblici di via Sant'Elia (luogo noto di spaccio) dopo una segnalazione di lite in corso. Sul posto gli agenti hanno individuato tre.

