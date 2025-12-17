Electrolux la Fiom commenta le nuove assunzioni | Segnale incoraggiante ma mercato bulimico
La recente notizia delle nuove assunzioni da Electrolux ha suscitato reazioni contrastanti. La Fiom ha commentato positivamente, riconoscendo un segnale di speranza, ma non ha nascosto le preoccupazioni riguardo alla natura vorace del mercato del lavoro. Un quadro che invita a riflettere sulle dinamiche occupazionali attuali, tra opportunità e sfide di un contesto sempre più affamato di risorse umane.
“L’annuncio improvviso di un numero così elevato di ingressi è certamente un segnale incoraggiante, ma rappresenta anche l’ennesima conferma di un mercato del lavoro sempre più ‘bulimico’”. La Rsu della Fiom Cgil dell'Electrolux commenta così la decisione dell'azienda di assumere nuovo personale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Il Comune di Livorno rinforza la pianta organica, ecco 30 nuove unità: il piano delle prossime assunzioni
Leggi anche: Ascoli, nuove assunzioni in Comune. Dai concorsi alle graduatorie: in 9 a tempo indeterminato
Electrolux, arrivano buone notizie: Continua il picco produttivo a Forlì, previste altre assunzioni.
Electrolux, arrivano buone notizie: "Continua il picco produttivo a Forlì, previste altre assunzioni" - Commenta la Uil: "Lo stabilimento Electrolux di Forlì presenta una leggera controtendenza, per quanto legata a un picco produttivo che non pare avere ancora il carattere della strutturalità" ... forlitoday.it
Allarme Fiom sul distretto industriale di Fabriano, 'incertezze in vista del 2026' - produttivo di Fabriano (Ancona) si appresta a chiudere per le feste natalizie con alcune incertezze in vista del 2026. ansa.it
Electrolux, intesa con Ikea: nuove assunzioni a settembre - Forlì, 10 agosto 2025 – Lo stabilimento Electrolux di viale Bologna a Villanova prevede, a partire da settembre, l’assunzione di 40- ilrestodelcarlino.it
08012014-ELECTROLUX, IL MINISTRO RISPONDE VIA TWITTER
SCIOPERO GENERALE DOPPIO SCIOPERO ALL'ELECTROLUX DI PORCIA All’Electrolux di Porcia lo sciopero Generale raddoppia. Non solo domani, venerdì 12 dicembre, ma anche sabato 13. A proclamare lo sciopero di sabato sono state le Rsu Fiom di P - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.