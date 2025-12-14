Insegnante fa vedere un video porno agli alunni e viene licenziata | per il giudice va riassunta e pagata 40mila euro

Un'insegnante dell’Istituto Corni di Modena, licenziata dopo aver mostrato un video pornografico agli alunni, ha ottenuto dal giudice il riassunto della causa e un risarcimento di 40 mila euro. La vicenda, avvenuta nel marzo 2023, ha suscitato notevole attenzione per le implicazioni legali e morali della condotta dell'insegnante.

Una docente dell’Istituto Corni di Modena era finita a processo perché nel marzo 2023 aveva fatto vedere ai suoi alunni un video porno di lei e del suo compagno. Ora il giudice ha costretto la scuola a riassumerla con un ruolo amministrativo e di pagarle i due anni di stipendi arretrati che ammontano a circa 40mila euro. Fanpage.it Scusate forse non c'entra nulla con il gruppo, ma vede comunque protagonista il mondo della scuola. Ieri mi è capitato di vedere Un Professore con Gassman. Lui molto bravo. Ma perdonatemi la serie troppo deludente. Da insegnante non mi rispecchio assol - facebook.com facebook

Prof che entra in sala insegnanti #prof #scuola #studenti #cultura #studio #studiare #comedy #comico