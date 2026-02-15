Rottamazione per i veicoli con fermo amministrativo addio al bollo | cosa cambia

Nel 2026, i proprietari di veicoli con fermo amministrativo o destinati alla rottamazione affrontano cambiamenti significativi, come spiega Federcarrozzieri. La nuova normativa elimina l’obbligo di pagare il bollo per queste auto, semplificando le pratiche per molti automobilisti. Un esempio concreto riguarda i veicoli in attesa di smaltimento, che non dovranno più sostenere questa spesa.

Il 2026 si apre con due grandi novità per i proprietari di auto sottoposte a fermo o da rottamare. Lo ricorda Federcarrozzieri, associazione delle autocarrozzerie italiane, che cita l’entrata in vigore di due importanti modifiche normative. Da una parte potranno essere rottamati milioni di veicoli “carcassa”, dall’altra è in arrivo un database delle auto che non sono state sottoposte alle campagne di richiamo obbligatorie. Per gli automobilisti si prevede un risparmio significativo. Chi possiede auto sottoposte a fermo o inutilizzabili, veri e propri rottami, era finora costretto a continuare a pagare il bollo auto (e fino al 2024 anche l’assicurazione, obbligo poi rimosso). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

