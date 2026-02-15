Rottamazione per i veicoli con fermo amministrativo addio al bollo | cosa cambia
Nel 2026, i proprietari di veicoli con fermo amministrativo o destinati alla rottamazione affrontano cambiamenti significativi, come spiega Federcarrozzieri. La nuova normativa elimina l’obbligo di pagare il bollo per queste auto, semplificando le pratiche per molti automobilisti. Un esempio concreto riguarda i veicoli in attesa di smaltimento, che non dovranno più sostenere questa spesa.
Il 2026 si apre con due grandi novità per i proprietari di auto sottoposte a fermo o da rottamare. Lo ricorda Federcarrozzieri, associazione delle autocarrozzerie italiane, che cita l’entrata in vigore di due importanti modifiche normative. Da una parte potranno essere rottamati milioni di veicoli “carcassa”, dall’altra è in arrivo un database delle auto che non sono state sottoposte alle campagne di richiamo obbligatorie. Per gli automobilisti si prevede un risparmio significativo. Chi possiede auto sottoposte a fermo o inutilizzabili, veri e propri rottami, era finora costretto a continuare a pagare il bollo auto (e fino al 2024 anche l’assicurazione, obbligo poi rimosso). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Bollo auto, le novità in discussione per il 2026: esenzioni per i redditi bassi e stop agli sconti se c’è un fermo amministrativo
Bollo auto 2026: esenzioni per redditi bassi, novità per auto elettriche e fine degli sconti sui veicoli in fermoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Rottamazione dei veicoli con fermo amministrativo, la nuova disciplina della Legge 14/2026; Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità; Bando auto Veneto 2025, domande per gli incentivi entro il 13 febbraio; Auto ferma per debiti? L’effetto della rottamazione quinquies sul fermo amministrativo.
Auto da demolire, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoliIn arrivo il database delle auto difettose non sottoposte ai richiami delle case costruttrici, mentre una nuova legge consente la radiazione e demolizione dei veicoli bloccati: un milione da rottamare ... corriere.it
Rottamazione dei veicoli con fermo amministrativo, la nuova disciplina della Legge 14/2026Legge 14/2026: il fermo amministrativo non blocca più la rottamazione dei veicoli fuori uso, con nuove procedure per PRA, Comuni e ambiente. diritto.it
Acquisto veicoli con pagamento immediato, acquisto rottami metallici, consegna ricambi direttamente nella tua officina o carrozzeria, servizio di carro attrezzi, servizio di smaltimento rifiuti e rottamazione… Come puoi vedere sì, abbiamo davvero un bel po’ d facebook
Auto in fermo amministrativo, via libera a rottamazione e cancellazione dal PRA. Lo prevede la legge n. 14/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il prezzo Lo stop a bonus e agevolazioni per l'acquisto di nuovi veicoli - Leggi e prassi / Pubblico,… x.com