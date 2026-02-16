Rossi compie 47 anni | dissidio col padre e battaglia legale a Tavullia La famiglia divisa tra accuse e mancati auguri

Valentino Rossi compie 47 anni, ma il suo compleanno è offuscato dal conflitto con il padre, Graziano, che ha deciso di non fargli gli auguri. La famiglia si trova divisa, mentre Valentino si prepara a una battaglia legale a Tavullia per questioni che riguardano la gestione del patrimonio. La rottura tra i due si è intensificata dopo la recente disputa sulla proprietà di alcune terre nel territorio.

Valentino Rossi, un compleanno segnato dal dissidio: il padre rinuncia agli auguri. Valentino Rossi compie 47 anni in un clima tutt'altro che festoso, segnato da una profonda frattura con il padre, Graziano. Il rifiuto di quest'ultimo di formulare auguri pubblici, e la sua esplicita affermazione di voler ricevere lui stesso gli auguri dal figlio, dipingono un quadro di amarezza e risentimento che si intreccia con una complessa vicenda legale e personale. La storia si consuma a Tavullia, nel cuore della Romagna, e coinvolge anche la compagna di Graziano, Ambra Arpino. Una frattura che affonda le radici nel tempo. Valentino Rossi e la battaglia legale con Graziano: ha denunciato la compagna del padre, migliaia di euro prelevati dal suo conto Valentino Rossi è coinvolto in una controversia legale con Graziano, il padre. Valentino Rossi, compleanno amaro: 47 anni ma papà Graziano non festeggia. "Gli auguri? Me li faccia lui" Valentino Rossi compie 47 anni, ma il papà Graziano non ha ancora ricevuto gli auguri.