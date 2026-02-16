' Rosa e cerchio voci di donna' da Arti & Radici

Il Teatro del Borgo di Grazzano Visconti ospita “Rosa e Cerchio – Voci di Donna” il 7 marzo alle 20, portando sul palco testimonianze e storie di donne. L’evento, pensato per la Giornata Internazionale della Donna, mette in luce il ruolo femminile attraverso parole sincere e momenti di libertà. La serata si inserisce nel calendario di Arti & Radici, offrendo un’occasione per ascoltare voci femminili che raccontano il proprio percorso di vita.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il suggestivo Teatro del Borgo di Grazzano Visconti ospita “Rosa e Cerchio – Voci di Donna”, un evento speciale dedicato al femminile tra ironia, libertà e guarigione:Rosa Assolo - Sabato 7 marzo – ore 20.30: è un monologo-cabaret autobiografico, ironico e autoironico, arricchito da intermezzi video-musicali. Un racconto intenso e divertente su cosa significa essere donna e andare in moto, tra stereotipi, passioni e ricerca di indipendenza: dal rosa imposto alle donne fino alla moto come strumento di libertà.Il Cerchio delle Donne - Sabato 7 marzo ore 15,30 e Domenica 8 marzo ore 15.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Al Teatro delle Arti il 30 gennaio Silvia Frasson porta in scena “Le voci della sera”, uno spettacolo tratto dal romanzo di Natalia Ginzburg.

Sabato 10 gennaio alle 16, presso il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia, si svolgerà l’evento “Souvenir & Roots”, parte della mostra sulle raccolte etnografiche.

