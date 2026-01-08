Sabato 10 gennaio alle 16, presso il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia, si svolgerà l’evento “Souvenir & Roots”, parte della mostra sulle raccolte etnografiche. Un’occasione per esplorare i ricordi e le radici dell’arte etnografica, attraverso il confronto tra esperti come Sonia Veroni e Georgia Cantoni. L’incontro intende stimolare il dialogo tra passato, presente e futuro, offrendo spunti di riflessione e ispirazione per le nuove generazioni.

Sabato 10 gennaio alle 16, nell’ambito della mostra ‘Souvenir & Roots. Ricordi e radici nelle raccolte etnografiche a Reggio Emilia’, il Palazzo dei Musei ospiterà un viaggio tra passato, presente e futuro per ispirare nuove generazioni, attraverso il dialogo fra Sonia Veroni, Ceo di Modateca Deanna e direttore del Master in Creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda, e Georgia Cantoni, curatrice delle collezioni etnografiche dei Musei Civici di Reggio. Un incontro dedicato al tema della moda, quale radice di identità e di espressione creativa, in cui si parlerà dell’importanza della conservazione e della formazione in tale ambito, quali presidio del patrimonio culturale e artigianale, azioni forti e concrete che guidano verso una innovazione sostenibile ed etica preparando i professionisti a rispondere alle esigenze di un settore in rapida evoluzione, attraverso nuove competenze e la valorizzazione di aspetti che collegano passato e futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricordi e radici nell’arte etnografica. La cavalcata di ‘Souvenir & Roots’

Leggi anche: Burgio guarda al futuro e investe nella cultura, nell’arte e nelle sue radici: il sindaco incontra Parco archeologico e Regione

Leggi anche: Colleferro. “Ricordi, aneddoti e… poesie” un viaggio profondo nelle radici che Remo Fagiolo dedica alla città

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ricordi e radici nell’arte etnografica. La cavalcata di ‘Souvenir & Roots’ - Sabato 10 gennaio alle 16, nell’ambito della mostra ‘Souvenir & Roots. ilrestodelcarlino.it