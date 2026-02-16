Romanin prestazione super Alta Fratte trionfa

Romanin ha giocato una partita eccezionale, portando Alta Fratte alla vittoria contro Melendugno, che si è conclusa con un'ottima prestazione della squadra padovana. La gara si è svolta a Trebaseleghe, dove le due squadre si sono affrontate con grande determinazione, cercando punti utili per migliorare la posizione in classifica.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Terza giornata di Pool Promozione a Trebaseleghe con la Nuvolí AltaFratte Padova che ospita la Narconon Volley Melendugno, due realtà a metà classifica della pool e che cercheranno da oggi ai prossimi match punti importanti per un miglior piazzamento in classifica in vista dei playoff promozione del campionato di volley femminile di serie A2. Parte forte la Nuvolí 7-4 grazie all’accelerazione di Catania, la Narconon però risponde a tono affidandosi a Bassi e rovescia il parziale 8-10, a lei si unisce Babatunde e le ospiti volano sul 14-17. Un +3 che resta tale sino ai vantaggi quando in casa Nuvolí cresce una super Mazzon che prima impatta 24-24 e poi firma il primo set gialloblù con l’attacco del 27-25.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Romanin ha portato a casa una vittoria importante, e Alta Fratte ha conquistato il successo.

