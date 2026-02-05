East Market anche a febbraio lo shopping è vintage

A Milano torna East Market, l’evento dedicato al vintage e al second-hand. Anche a febbraio, centinaia di appassionati si sono ritrovati per comprare, vendere e scambiare oggetti usati. La fiera continua a essere un punto di riferimento per chi cerca pezzi unici e fa shopping in modo diverso. La partecipazione è aperta a tutti, privati e negozianti, che vogliono dare una seconda vita a vestiti, accessori e oggetti di ogni tipo.

Nuovo appuntamento con East Market, l'evento milanese dedicato al mondo del vintage e del second-hand, aperto a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Domenica 22 febbraio, negli oltre 6.000 mq dell'ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, centinaia di espositori selezionati provenienti da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti, ricercati e stravaganti. Dall'abbigliamento vintage più ricercato all'artigianato, dai rari dischi in vinile ai complementi d'arredo colorati, East Market propone una vasta selezione di articoli che spaziano dal modernariato al design, dal collezionismo all'usato, passando per accessori, mobili, libri, fumetti, poster, elettronica, giocattoli, videogiochi, militaria, porcellane, utensili e curiosità di ogni genere.

