Roma si lancia nel fiume e viene recuperata verso ponte Marconi
Una donna si è gettata nel Tevere da ponte Sisto questa mattina, probabilmente spinta da un malore improvviso. La corrente l’ha portata verso ponte Marconi, dove i vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla poco dopo. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno chiamato subito le forze dell’ordine.
Roma, 16 gennaio 2026 – È stata trascinata dalla corrente del Tevere dopo essere caduta da ponte Sisto, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Una donna è stata soccorsa questa mattina, intorno alle 9, dopo essere finita nel fiume nel tratto del centro storico. La sala operativa del Comando provinciale di Roma ha inviato sul posto la partenza della Centrale 1A e di Ostiense 7A, insieme al Nucleo Smzt, al Nucleo Fluviale e al capo turno provinciale. L’allarme è scattato per una persona caduta dal ponte nelle acque del fiume. La forte corrente ha trascinato la donna verso ponte Marconi, dove il Nucleo Smzt è riuscito a intercettarla e a recuperarla a bordo di un gommone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Si lancia nel Tevere e viene trascinata dalla piena per chilometri: sommozzatori salvano la donna. La corrente del fiume aveva spinto il corpo fino a ponte Marconi dove è stata afferrata e portata in salvo dai sommozzatori: ora è ricoverata in ospedale
