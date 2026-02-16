Precipita da Ponte Sisto e la corrente la trascina via | donna salvata dai vigili del fuoco a Roma
Una donna è caduta da Ponte Sisto questa mattina a Roma e la forte corrente del Tevere l'ha portata via. La donna, che stava camminando sul ponte, è finita nell'acqua subito dopo aver perso l'equilibrio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a salvarla prima che fosse troppo tardi.
Paura a Roccasecca: auto si ribalta e abbatte un palo, donna salvata dai Vigili del Fuoco
questa mattina in via Montello a Roccasecca, un incidente ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, abbattendo un palo sulla carreggiata.
Albero si abbatte sulla carreggiata e trascina i fili della corrente elettrica: arrivano i vigili del fuoco
Questa mattina, a Baia e Latina, un albero si è abbattuto sulla strada, causando l’interruzione della corrente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
