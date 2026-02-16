Precipita da Ponte Sisto e la corrente la trascina via | donna salvata dai vigili del fuoco a Roma

Una donna è caduta da Ponte Sisto questa mattina a Roma e la forte corrente del Tevere l'ha portata via. La donna, che stava camminando sul ponte, è finita nell'acqua subito dopo aver perso l'equilibrio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a salvarla prima che fosse troppo tardi.