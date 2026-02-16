Roma piena straordinaria del Tevere | ciclabili allagate e barconi a rischio
Il Tevere a Roma si è sollevato improvvisamente tra il 15 e il 16 febbraio 2026, causando l’allagamento di molte piste ciclabili e mettendo in difficoltà alcuni barconi che si trovavano nelle acque più basse. La piena ha superato i livelli normali, riempiendo i passaggi pedonali e costringendo alcune persone a cercare vie alternative per spostarsi lungo il fiume. Un’onda improvvisa ha portato l’acqua a toccare i muri delle case lungo la riva, creando disagi e danni in diverse zone della città.
Il Tevere a Roma ha vissuto un’ondata di piena tra il 15 e il 16 febbraio 2026, con il livello idrometrico a Ripetta che ha raggiunto un picco di 10.46 metri, innalzandosi di quasi 3 metri in 24 ore. Le banchine sono state sommerse, le ciclabili che seguono il percorso del fiume completamente allagate. Sul Tevere insistono anche molte strutture galleggianti oggi a rischio: “Abbiamo avuto una ondata di piena straordinaria” – spiega Raffaella Giugni, segretaria generale dell’associazione Mare vivo- “il livello è salito molto e per molto tempo”. “Le strutture come la nostra – spiega Giugni, la cui sede si trova proprio sul Tevere- non ha riportato danni ma il rischio ora è molto alto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Maltempo a Roma, oggi la conta dei danni: strade allagate, allerta su Tevere e Aniene
Il maltempo che ha colpito oggi Roma ha provocato allagamenti e disagi diffusi, con particolare attenzione ai fiumi Tevere e Aniene, sotto osservazione a causa delle abbondanti piogge.
Roma, Tevere oltre gli 8 metri: cosa dicono i dati della Protezione Civile dopo la piena
Dopo le piogge intense che hanno interessato Roma fino all’Epifania, il livello del Tevere supera gli otto metri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ciclone Oriana: Italia sferzata dal maltempo, stato d'emergenza in Calabria, evacuazioni vicino Roma; Maltempo, allagamenti e frane in Calabria. A Fiumicino evacuate 50 persone; Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Muson di collegamento tra via Refosso Vallone e via Scortegaretta a Mirano (Ve); Hydro, nuove richieste Retribuzione piena per gli operai in cassa.
Roma, piena straordinaria del Tevere: ciclabili allagate e barconi a rischio(LaPresse) - Il Tevere a Roma ha vissuto un'ondata di piena tra il 15 e il 16 febbraio 2026, con il livello idrometrico a Ripetta che ha raggiunto ... stream24.ilsole24ore.com
Napoli-Roma | La dedica piena d'amore della Curva B al Napoli "Non sappiamo quale sarà il nostro destino, ma fino alla file vi saremo vicino. Nonostante le tate difficoltà, state onorando maglia e città" Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qu - facebook.com facebook
Anni di sinistra hanno lasciato Roma ferma e piena di problemi: è tempo di cambiare rotta. La Lega propone Antonio Maria Rinaldi candidato sindaco di Roma. x.com