Roma piena straordinaria del Tevere | ciclabili allagate e barconi a rischio

Il Tevere a Roma si è sollevato improvvisamente tra il 15 e il 16 febbraio 2026, causando l’allagamento di molte piste ciclabili e mettendo in difficoltà alcuni barconi che si trovavano nelle acque più basse. La piena ha superato i livelli normali, riempiendo i passaggi pedonali e costringendo alcune persone a cercare vie alternative per spostarsi lungo il fiume. Un’onda improvvisa ha portato l’acqua a toccare i muri delle case lungo la riva, creando disagi e danni in diverse zone della città.

Il Tevere a Roma ha vissuto un’ondata di piena tra il 15 e il 16 febbraio 2026, con il livello idrometrico a Ripetta che ha raggiunto un picco di 10.46 metri, innalzandosi di quasi 3 metri in 24 ore. Le banchine sono state sommerse, le ciclabili che seguono il percorso del fiume completamente allagate. Sul Tevere insistono anche molte strutture galleggianti oggi a rischio: “Abbiamo avuto una ondata di piena straordinaria” – spiega Raffaella Giugni, segretaria generale dell’associazione Mare vivo- “il livello è salito molto e per molto tempo”. “Le strutture come la nostra – spiega Giugni, la cui sede si trova proprio sul Tevere- non ha riportato danni ma il rischio ora è molto alto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

