Roma Tevere oltre gli 8 metri | cosa dicono i dati della Protezione Civile dopo la piena

Dopo le piogge intense che hanno interessato Roma fino all’Epifania, il livello del Tevere supera gli otto metri. I dati della Protezione Civile forniscono un quadro preciso sulla situazione attuale, evidenziando le conseguenze del maltempo sulla città. Questa analisi permette di comprendere l’entità della piena e di valutare le eventuali misure di sicurezza adottate.

Gli effetti del maltempo che, fino all'Epifania, ha interessato la Capitale continuano ad essere tangibili. I rovesci temporaleschi hanno causato conseguenze nella rete idrografica cittadina che, nonostante il miglioramento meteorologico, sono ancora visibili. Il livello del Tevere. La chiusura. Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. Ciacciarelli (Regione): «Restate a casa». Le zone a rischio, le precauzioni; Maltempo Lazio, Protezione Civile Roma: "Tevere oltre gli 8 metri, banchine restano chiuse"; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione - Aggiornamento del 07 Gennaio delle ore 06:02. Maltempo Roma, Tevere supera i 7 metri di piena: banchine chiuse. Chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania - Le banchine del Tevere sono state chiuse per ordine della Protezione Civile di Roma Capitale.

Il Tevere supera i 7 metri di piena, esondato il fiume Aniene vicino Roma. E' allerta arancione il 6 gennaio - La Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del fiume (ANSA) ... ansa.it

Pioggia record, Tevere supera i 7 metri e copre le banchine, l'Aniene esonda vicino Roma - Maltempo si abbatte su Roma e provincia: il Tevere è praticamente in piena, ha superato i 7 metri, arrivando oltre le banchine, chiuse dalla protezione civile. ansa.it

Pioggia record a Roma, il Tevere supera i 7 metri e copre le banchine. Il fiume che attraversa la capitale e' praticamente in piena #ANSA x.com

ANSA.it. . Esonda l'Aniene e il livello del Tevere e' oltre gli 8 metri. Strade sommerse dall'acqua #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/06/maltempo-esondato-a-roma-il-fiume-aniene_dfdaf9ae-2c7f-4f98-a65c-ceb6239072e0.html - facebook.com facebook

