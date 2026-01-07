Maltempo a Roma oggi la conta dei danni | strade allagate allerta su Tevere e Aniene
Il maltempo che ha colpito oggi Roma ha provocato allagamenti e disagi diffusi, con particolare attenzione ai fiumi Tevere e Aniene, sotto osservazione a causa delle abbondanti piogge. La città si sta attivando per fronteggiare le conseguenze di questa ondata, che ha causato danni e disservizi. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e rispettare le indicazioni di sicurezza.
L'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore su tutto il Lazio ha causato numerosi danni. Scuole chiuse a Frosinone, Aniene e Tevere sorvegliati speciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
