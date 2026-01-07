Maltempo a Roma oggi la conta dei danni | strade allagate allerta su Tevere e Aniene

Il maltempo che ha colpito oggi Roma ha provocato allagamenti e disagi diffusi, con particolare attenzione ai fiumi Tevere e Aniene, sotto osservazione a causa delle abbondanti piogge. La città si sta attivando per fronteggiare le conseguenze di questa ondata, che ha causato danni e disservizi. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e rispettare le indicazioni di sicurezza.

Maltempo a Roma, la conta dei danni (anche alle aziende). Resta l'allerta sull'Aniene - Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo, l'allerta rimane nelle zone dei municipi III, IV, V e VI. romatoday.it

Maltempo Roma, Tevere supera i 7 metri di piena: banchine chiuse. Chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania - Le banchine del Tevere sono state chiuse per ordine della Protezione Civile di Roma Capitale, dopo che i. ilmessaggero.it

Maltempo a Roma, esondato l’Aniene: auto rovesciate, alberi crollati e strade allagate - facebook.com facebook

Domani scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni. A Roma l’ordinanza fake impazza tra le chat dei genitori x.com

